Georgina sem medo das críticas

Com uma postura mais confiante, namorada de Ronaldo ataca quem a critica e diz que as férias com CR7 foram só paz e amor.

09:03

Com cinco milhões de seguidores nas redes sociais, Georgina Rodríguez mostra-se sem medo das críticas e, quase dois anos depois de ter começado a namorar com Cristiano Ronaldo, revela ser uma mulher mais segura.



Em jeito de despedida das férias com CR7 em Marbella, no Sul de Espanha, a espanhola, de 24 anos, deixou uma mensagem para quem a continua a atacar... por tudo e por nada. "Em vez de julgarem os outros, olhem para dentro e trabalhem nas vossas boas vibrações. Que dizer? Enquanto vocês secam a alma com inveja e maldade, eu continuo a desfrutar das nossas merecidas férias com paz e amor", escreveu Georgina, agradecendo também a quem está do seu lado. "Obrigada a todos os que me apoiam. Fazem-me feliz de cada vez que leio as vossas mensagens."



Gio e CR7 estiveram até ao último domingo em Marbella e ficaram instalados numa luxuosa villa, no exclusivo condomínio de La Zagaleta. Deram uma festa para assistir ao jogo da Seleção frente à Bélgica e desfrutaram de passeios de iate.



Irmãs brilham em desfile na Madeira

Está a decorrer na Madeira a Semana de Moda do Funchal e o evento tem contado com presenças muito especiais. Como não podia deixar de ser, as irmãs de Cristiano Ronaldo quiseram representar a sua terra natal e marcaram presença. Enquanto Elma Aveiro desfilou com um sensual vestido prateado, Katia deu música, cantando os seus temas mais populares.



Presença da mãe ainda é uma incógnita

Enquanto Cristiano Ronaldo se prepara para o Mundial da Rússia, Dolores Aveiro tem partilhado nas redes sociais os pratos que tem confecionado para as refeições. Para já, ainda não é certo se a matriarca do clã Aveiro irá marcar presença na competição, por questões de segurança.



CR7 com a sobrinha

As férias de Cristiano Ronaldo contaram com a presença de alguns amigos e também de familiares, como foi o caso do irmão de CR7, Hugo, e também da sua sobrinha, Alícia, que partilhou uma fotografia com Ronaldo a bordo do luxuoso iate que este alugou.