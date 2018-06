Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo goza férias de luxo em Marbella

Internacional português paga sete mil euros por noite por duas moradias e está a preparar uma festa para 20 pessoas.

Por Rute Lourenço | 09:29

Cristiano Ronaldo continua a gozar uns dias de descanso em Marbella, no Sul de Espanha, com a namorada, Georgina Rodríguez, e os melhores amigos.



Para proporcionar o máximo conforto a todos, o jogador escolheu o luxuoso condomínio de La Zagaleta, conhecido pelas moradias milionárias, e que conta com um centro hípico, lagos naturais e uma praia privativa.



Pelo aluguer de duas villas, de 5300 metros quadrados, o craque está a pagar cerca de sete mil euros por dia, avança o ‘El Español’.



De acordo com a mesma publicação, o jogador – que na noite de quarta-feira foi fotografado a jantar com Gio, elegante num vestido azul – está a preparar um festão antes de se juntar ao estágio da seleção.



O jogador pediu aos responsáveis do espaço um catering de luxo para 20 pessoas.