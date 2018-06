Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo faz festa para apoiar seleção

Internacional português junta amigos num jantar especial servido em Marbella.

01:30

Cristiano Ronaldo integra esta segunda-feira o estágio da Seleção e despediu-se das miniférias com uma festa entre amigos para apoiar a equipa das Quinas. Na noite do passado sábado, o internacional português pediu um catering especial, que foi servido numa das duas villas que alugou no luxuoso condomínio onde ficou instalado, em Marbella, no Sul de Espanha, enquanto todos estavam colados ao ecrã.



Na sua conta de Instagram, Georgina Rodríguez partilhou um vídeo que confirmou a festa e onde se pode ver o filho mais velho do craque, Cristianinho, e os melhores amigos do jogador, Ricardo Regufe e José Semedo. Ao todo estiveram cerca de 20 pessoas reunidas para ver o jogo de preparação frente à Bélgica, que terminou sem golos.



Hoje, é tempo de CR7 se concentrar a 100 por cento no Mundial com as baterias recarregadas, depois de uma semana em que não faltaram mergulhos e descanso. O jogador, recorde-se, alugou um luxuoso iate, disponível por 90 mil euros à semana, para descontrair com a família e amigos.



Junta "tropa de elite"

Foi com os seus melhores amigos, a quem chama "tropa de elite", que Cristiano Ronaldo descontraiu antes da preparação para o Mundial. Ao lado de Ricardo Regufe, Miguel Paixão e José Semedo, CR7 viveu momentos de pura diversão em Marbella.



Georgina Rodríguez quer ir à Rússia

Georgina Rodríguez já fez saber que gostava de ir à Rússia para, pelo menos, ver um jogo da Seleção portuguesa. No entanto, por questões de segurança, os filhos de CR7, principalmente os mais novos, deverão ficar de fora do Mundial. Também o clã Aveiro deverá marcar presença.