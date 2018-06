Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo em iate de 8,5 milhões de euros

Jogador desfruta de passeio com a namorada, Georgina Rodríguez, e amigos em Marbella.

Por Rute Lourenço | 09:28

Já são poucos os dias de descanso que restam a Cristiano Ronaldo antes de se juntar, na segunda-feira, à Seleção, e por isso o craque tem aproveitado ao máximo as miniférias em Marbella, no Sul de Espanha.



Ontem, foi tempo de CR7 desfrutar de um passeio num luxuoso iate, o Ascari, avaliado em 8,5 milhões e que pode ser alugado por cerca de 90 mil euros por semana. O jogador foi surpreendido pelos paparazzi na chegada ao barco com a namorada, Georgina, o filho mais velho e os melhores amigos.



Segundo a imprensa espanhola, antes de regressar das férias Ronaldo vai dar ainda uma festa para o grupo numa das villas que alugou no condomínio de La Zagaleta.



O mergulho sensual de Gio

Durante a tarde de ontem, Ronaldo e a família aproveitaram o bom tempo que se fez sentir para darem uns mergulhos no mar. O momento em que Gio foi a banhos foi partilhado pela própria.



"Sou valente ou não?", escreveu.