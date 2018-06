Capitão Ronaldo chega à Cidade do Futebol

CR7 termina período de férias e junta-se aos colegas 11 dias antes do arranque do Mundial.

Por João Pedro Óca | 01:30

O sonho da seleção nacional de conquistar o Mundo ganha esta segunda-feira ainda mais brilho. Cristiano Ronaldo, estrela maior da equipa portuguesa, junta-se hoje à tropa de elite que vai defender as cores nacionais na Rússia. Pela primeira vez no estágio de preparação, a 11 dias do primeiro jogo no Mundial, Fernando Santos terá à disposição os 23 convocados, na Cidade do Futebol.



O capitão da Seleção gozou um período de férias no Sul de Espanha, depois da conquista da quinta Liga dos Campeões da carreira, e fará hoje, ao que tudo indica, o primeiro treino às ordens de Fernando Santos na preparação para o Mundial.



Com a integração do avançado do Real Madrid, o selecionador já deverá contar com o grupo completo no jogo de quinta-feira diante da Argélia, no Estádio da Luz, o último de preparação antes do Campeonato do Mundo.



Esse será o primeiro e único duelo de caráter particular em que Ronaldo estará em ação antes da estreia de Portugal na fase final com a Espanha, no próximo dia 15. O avançado de 33 anos teve a autorização da equipa técnica para gozar uma semana de férias após a final da Champions, que disputou no último dia 26 de maio em Kiev, e falhou os últimos dois jogos de preparação diante da Tunísia e da Bélgica.

Na sessão de treino, marcada para as 17h30, na Cidade de Futebol, em Oeiras, os focos estarão, inevitavelmente, em Cristiano Ronaldo. Com a chegada do melhor do Mundo, são esperados mais jornalistas do que nos últimos dias para acompanhar as sessões de treino. Os companheiros, logicamente, também aplaudem a integração do símbolo da equipa nacional.



Ronaldo começa hoje a preparar a participação no quarto Mundial da carreira e carrega nas costas o sonho de conquistar o grande título que lhe falta no recheado palmarés.



Jogadores gozam folga ao lado das famílias

Depois do empate na Bélgica, no sábado (0-0), os jogadores convocados para o Mundial gozaram, ontem, um dia de folga. Muitos aproveitaram-no ao máximo para conviver com as respetivas famílias e para recuperar o fôlego e as energias antes da reta final de preparação para a competição. Foi um dos últimos dias livres concedidos por Fernando Santos antes da partida para a Rússia, agendada para o próximo sábado.



Através das redes sociais, alguns atletas partilharam com os fãs momentos de descontração. O defesa José Fonte relaxou na zona da Boca do Inferno, em Cascais, e publicou um vídeo com uma vista deslumbrante sobre o oceano Atlântico. Foi com o mar como pano de fundo que o avançado Gonçalo Guedes almoçou com a sua família, e a da namorada, na zona de Setúbal. Já o médio William partilhou uma fotografia a brincar com os cães, na praia, enquanto o médio Bruno Fernandes festejou o 18º aniversário da irmã Sara.

A equipa nacional viajou de Bruxelas, de avião, logo a seguir ao jogo do último sábado e desfrutou de um dia livre antes de voltar a concentrar-se, em regime de internato, amanhã.



Os jogadores deverão começar a chegar à Cidade do Futebol ainda antes das 16 horas, uma vez que a sessão de treino está marcada para as 17h30. Antes, às 17h00, um jogador da Seleção irá falar em conferência de imprensa.



Adrien para avaliar no regresso ao trabalho

Adrien Silva falhou o jogo na Bélgica com uma lesão na perna e vai ser reavaliado hoje pelo departamento médico da seleção nacional. Por indicação dos médicos, Fernando Santos optou por deixar o médio em Portugal e, na antevisão do jogo em Bruxelas, deixou a promessa de que o jogador estaria integrado no regresso ao trabalho. "Foi proposto que o jogador ficasse a fazer tratamentos bidiários e não fosse sujeito à viagem", explicou o técnico.



PORMENORES

Novamente como campeão

Ronaldo junta-se aos colegas novamente com o estatuto de campeão europeu de clubes. Já na preparação para o Euro'16, CR7 chegou mais tarde, após conquistar a Champions.



Fonte chama por "Cris"

"Com o Cris na equipa vamos ter mais oportunidades de golo. A produção ofensiva será diferente", disse José Fonte logo após o empate com a Bélgica (0-0).



Rui Patrício titular no último teste

Rui Patrício será titular no jogo de quinta-feira diante da Argélia, o último de preparação antes da fase final. No duelo com a Tunísia alinhou Anthony Lopes e, frente à Bélgica, jogou Beto na baliza.



Bruno Alves ainda sem minutos

Bruno Alves foi o único que não saiu do banco nos jogos particulares já disputados. Além de Ronaldo, que não esteve disponível, e de Patrício, que se juntou mais tarde, é o único ainda sem minutos.