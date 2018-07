Obama revela três perguntas que todos devem fazer antes de casar

Dan Pfeiffer conta questões que o antigo presidente dos EUA fez no último dia do seu mandato.

15:51

Dan Pfeiffer revelou algumas questões que Barack Obama lhe fez, no livro que escreveu durante o mandato do antigo presidente dos Estados Unidos da América.

No novo livro do antigo diretor de comunicação da Casa Branca, Dan Pfeiffer, intitulado como ‘Yes, we (still) can’ (Nós continuamos a poder), que tem por base o slogan utilizado por Barack Obama durante toda a sua campanha eleitoral, ‘Yes we can!" (Nós podemos), são reveladas algumas perguntas feitas pelo 44º presidente da América.



