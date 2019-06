Físico português Gaspar Barreira morreu este sábado aos 79 anos

O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, recordou este sábado o físico Gaspar Barreira, que morreu este sábado aos 79 anos, como um elemento inspirador de uma geração de engenheiros em Portugal.

"Foi um dos principais elementos de Portugal no CERN [Centro Europeu de Pesquisa Nuclear] e sem ele Portugal não tinha formado uma comunidade de engenheiros", afirmou, durante uma intervenção no Luso 2019, o Encontro Anual de Investigadores e Estudantes Portugueses no Reino Unido, a decorrer em Londres.

Sem se ter dedicado a uma carreira académica, o físico foi coordenador de programas científicos e esteve envolvido no desenvolvimento de projetos e empresas portuguesas com alcance internacional.