Onze detidos por tráfico de droga em Santarém

A PSP de Santarém deteve 11 pessoas, três das quais foram colocadas em prisão preventiva, por suspeita de tráfico de droga, no âmbito de uma investigação que levou à apreensão de mais de 2.000 doses de estupefacientes.

Em comunicado, o Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública (PSP) afirma que as detenções ocorreram no âmbito de uma operação, realizada entre sábado e segunda-feira, para cumprimento de oito mandados de busca em residências e oito mandados de busca e apreensão de viaturas.

Além dos 11 detidos - seis homens e cinco mulheres, com idades entre os 21 e os 56 anos -, foram apreendidas 1.618 doses de heroína, 492 de cocaína, 218 de haxixe, 2,52 gramas de liamba, 5.971 euros, oito viaturas, 16 telemóveis, seis saquetas de produto para corte de estupefaciente e diverso material para acondicionamento de produto estupefaciente.

Ouvidos em primeiro interrogatório judicial, o Tribunal de Santarém aplicou como medidas de coação a prisão preventiva para três detidos, a proibição de contactos com pessoas relacionadas com o tráfico de estupefaciente e apresentações periódicas bissemanais a cinco outros e Termo de Identidade e Residência aos restantes três, afirma o comunicado.

Na operação estiveram envolvidos elementos da Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Santarém, com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal, de diversas esquadras do Comando e da Unidade Especial de Polícia, acrescenta.