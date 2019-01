João Sousa vence batalha e apura-se para a terceira ronda do Open da Austrália

Tenista português somou triunfo em cinco partidas.

Por Lusa | 07:28

O tenista João Sousa, número um português e 44.º mundial, qualificou-se esta quinta-feira para a terceira ronda do Open da Austrália, ao vencer o alemão Philipp Kohlschreiber, 34.º do ranking, numa batalha de cinco 'sets'.



João Sousa, único luso ainda em competição em Melbourne Park, bateu o jogador da Alemanha pelos parciais de 7-5, 4-6, 7-6 (7-4), 5-7 e 6-4, em quatro horas e 18 minutos.



Na primeira eliminatória, o vimaranese também precisou de cinco 'sets' para vencer o argentino Guido Pella, 66.º, em quatro horas.



Na próxima ronda, o tenista português vai defrontar o japonês Kei Nishikori, nono da hierarquia mundial. O nipónico venceu hoje o crota Ivo Karlovic, também em cinco 'sets', em três horas e 48 minutos de jogo.



Na quarta-feira, João Sousa avançou para a segunda ronda de pares neste primeiro 'major' do ano, ao lado do argentino Leonardo Mayer, depois da dupla luso-argentina vencer os espanhóis Feliciano Lopez e Marc Lopez por 6-4, 6-7 (1-7) e 6-3.