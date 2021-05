Pablo Iglesias deixa política após derrota do Podemos nas eleições em Madrid

Pablo Iglesias anunciou esta terça-feira a sua saída da política, após sair derrotado da eleições, em Madrid.



O líder do partido Podemos anunciou sua demissão de cargos políticos, após o resultado da esquerda na Comunidade de Madrid e o avanço da direita.







A vitória do partido de direita permite a manutenção do poder na região, que governa há mais de 25 anos.



De acordo com a sondagem da RTVE, o PP deverá ter entre 62 e 65 dos deputados na nova assembleia regional, ficando a poucos lugares da maioria absoluta de 69 lugares num total de 136.



Se a previsão se confirmar, Ayuso governará até 2023, quando houver novamente eleições em Madrid.