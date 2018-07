Empresário norte-americano foi enterrado numa cerimónia privada esta segunda-feira.

Joe Jackson, pai de Michael Jackson, foi sepultado numa cerimónia privada esta segunda-feira. O empresário foi enterrado num cemitério no sul da Califórnia onde também está o corpo do filho, que morreu em 2009.Fonte próxima da família confirmou à imprensa que o homem, que morreu na quarta-feira aos 89 anos, foi sepultado no Forest Lawn Memorial Park, em Glendale, Los Angeles. Neste cemitério repousam outros ilustres, como Walt Disney ou Elizabeth Taylor.