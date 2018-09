PAN critica discurso dissonante de Costa sobre alterações climáticas e petróleo

Por Lusa | 05:00

O deputado único do PAN, André Silva, criticou o primeiro-ministro, António Costa, "pela completa dissonância e contrariedade" entre o discurso de combate às alterações climáticas e o desejo de exploração de petróleo na costa portuguesa.

Em entrevista à agência Lusa a propósito do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), André Silva foi questionado sobre as prioridades orçamentais que António Costa elencou no discurso de 'rentrée' do PS e respondeu que não ficou admirado com a ausência de medidas "estruturais para o país" nas áreas da proteção e defesa do ambiente.

"É muito complexo para o primeiro-ministro conseguir ir explicando aquela dissonância entre defender o combate às alterações climáticas, implementar o acordo de Paris, mas por outro lado ter o desejo de fazer prospeção e exploração de hidrocarbonetos na nossa costa", criticou.