Partido de Merkel baixa votação mas ganha eleições no Hesse

A CDU pode continuar a governar o estado federado de Hesse e pode forjar uma coligação, com o SPD ou os Verdes.

17:32

A CDU de Angela Merkel obteve um resultado acima do que apontavam as intenções de voto nas eleições que decorreram este domingo no estado federado de Hesse.

O partido da chanceler obteve 28% dos votos e foi o partido mais votado, de acordo com as projecções que estão a ser divulgadas pela Reuters. As sondagens apontavam para uma queda da CDU para cerca de 24%.

A confirmar-se este resultado, fica afastado o cenário que estava em cima da mesa de uma descida acentuada da votação que colocasse em cauda a possibilidade da CDU continuar a governar este estado federado. Actualmente tem uma coligação com os Verdes e de acordo com as projecções pode manter esta aliança, ou coligar-se com o SPD, com quem tem uma coligação no governo central.

Apesar da vitória, os votos na CDU desceram de forma considerável, pois nas eleições de 2013 tinham obtido 38,3%. O SPD também desceu de forma considerável, baixando dos 30,7% em 2013 para 20% nas eleições de hoje. Os verdes obtiveram 19,5%.

Esta queda dos dois partidos que formam a coligação que governa a Alemanha (cada um cai cerca de 10%) reflecte o desgaste que tem sofrido o executivo de Angela Merkel. E de acordo com vários analistas, pode representar mais fontes de tensão na "frágil" coligação.