Natal retoma normalidade nos concelhos de Pedrógão Grande afetados pelo fogo

As celebrações natalícias retomam este ano alguma normalidade em Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e Pedrógão Grande, os concelhos mais atingidos pelo incêndio de 17 de junho de 2017.



Em 2017 e em 2018, o luto e a mobilização das autarquias, instituições e cidadãos para o trabalho de reconstrução e ajuda às vítimas dos fogos limitou a realização de diversas iniciativas regulares destes municípios do distrito de Leiria, muitas das quais foram mesmo canceladas, tendo o último Natal sido assinalado pelos habitantes com contenção e na maioria dos casos em família.



Para comemorar a quadra festiva que se aproxima, os municípios de Castanheira de Pera, Figueiró e Pedrógão organizam programas culturais e de entretenimento.



"O 'Natal na Aldeia' está de regresso a Castanheira de Pera!", anuncia a Câmara Municipal.



O município, liderado por Alda Correia, do PSD, que em 2017 conquistou a presidência da Câmara ao PS, "voltará a viver o Natal emerso numa aldeia cheia de luz", que proporciona "diversas atividades para as famílias".



O "Natal na Aldeia" começou no domingo, devendo terminar no Dia de Reis, 06 de janeiro de 2019, evocativo da chegada dos três Reis Magos a Belém.



"Quem visitar Castanheira de Pera, poderá usufruir de um leque de atividades que se iniciam no 'peddy-paper', proposto à chegada à Casa do Pai Natal. Experienciando um roteiro mágico, os visitantes poderão realizar uma viagem de comboio, uma volta na pista de gelo e no carrossel e ainda experimentar os sabores da região numa das tascas tradicionais", refere a autarquia.



Uma das novidades deste ano "é a Tenda de Atividades, que servirá também de palco para os diversos concertos que estão previstos".



Mas quem visitar o "Natal na Aldeia" tem igualmente, pela primeira vez, "oportunidade de conhecer o Quelhas, uma personagem de conto de fadas deste Natal que encherá de sorrisos todas as crianças".



Em Pedrógão Grande, nos fins de semana de 14 a 16 e de 21 a 23 de dezembro, a Câmara convida as pessoas para o "Pedrógão Grande Natal", um programa "heterogéneo com muita alegria, cor e magia, onde não vão faltar agradáveis e doces surpresas".



"Também o comércio local será alvo de um especial carinho (...) com várias iniciativas que pretendem cativar e motivar os munícipes e visitantes a comprar nas lojas do concelho", segundo uma nota da autarquia presidida por Valdemar Alves, eleito pelo PS em outubro de 2017, após ter cumprido um primeiro mandato pelo PSD.



O Jardim da Devesa será o palco principal do evento, desta vez com a novidade de ali ser montada uma tenda gigante que acolhe as principais atividades "com maior comodidade, calor e conforto".



"O espírito do Natal será uma constante, quer nas diversões e divertimentos alusivos à época, em que não faltará a Casa do Pai Natal e a Oficina do Pai Natal, onde as crianças poderão tirar uma foto com o Pai Natal e participar nos 'workshops' com temáticas alusivas à quadra", adianta a Câmara Municipal.



Trata-se de "um programa para toda a família e idades, que inclui espetáculos musicais e de magia, mini-arborismo e 'slide', jogos e animação, artesanato, promoções gastronómicas e produtos regionais, ações pedagógicas, iluminação e animações de rua, carrossel, insuflável e outras diversões, teatro e desporto, 'workshops' e hora do conto, exposições e muitas surpresas, num programa onde não faltarão as tasquinhas".



Também em Figueiró dos Vinhos, onde o socialista Jorge Abreu cumpre um segundo mandato na liderança do município, "a viagem da fantasia regressa este Natal".



O Pai Natal "chegará a terras figueiroenses no comboio", no sábado, às 10h00, podendo ser visitado até dia 23 "na casa especialmente criada para o receber".



Adultos e crianças podem viajar gratuitamente no comboio, nas ruas da vila.



"A Casa do Pai Natal terá atividades lúdicas para os mais novos, como sessões de pinturas faciais, uma caça ao tesouro e algumas curiosidades mágicas e musicais, não faltando o esperado lanche com o amável senhor de barbas brancas", adianta a Câmara de Figueiró dos Vinhos.



Ao abrigo do projeto "Região de Leiria -- Rede Cultural", promovido pela Comunidade Intermunicipal e cofinanciado pela União Europeia para "afirmar a sustentabilidade dos territórios", a autarquia realça os "momentos de cultura e festa" proporcionados pelos coros de São João Baptista, Marquês de Pombal e Ninfas do Lis, companhias Rituais dell Art e Leirena Teatro, além de várias exposições e outras iniciativas.



Na sequência do incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande, em 17 de junho de 2017, morreram 66 pessoas e mais de 250 ficaram feridas.