Polícia morre após ficar ferido na violenta invasão ao Capitólio em Washington. Total de óbitos sobe para cinco

Um polícia do Capitólio que ficou ferido durante o ataque ao Congresso dos EUA morreu na quinta-feira, anunciou emn comunicado a Polícia do Capitólio dos EUA esta sexta-feira.A Polícia do Capitólio confirmou a morte do agente, identificado como Brian D. Sicknick, após várias horas de confusão e rumores sobre a possível morte de um agente.

"O agente da Polícia do Capitólio Brian D. Sicknick morreu devido a ferimentos sofridos durante o serviço" no ataque ao Congresso, disse um porta-voz da força de segurança em comunicado.



"O agente Sicknick estava a responder aos tumultos da quarta-feira no Capitólio e foi ferido quando estava fisicamente envolvido com os manifestantes. Voltou para a esquadra e colapsou. Foi levado ao hospital e sucumbiu aos ferimentos. A sua morte será investgada pelo departamento de homicídios da Polícia Metropolitana, a USCP e os nossos parceios federais", lê-se no comunicado.



Segundo as autoridades, Brian D. Sicknick juntou-se às forças de segurança do Capitólio em 2008. "Manifestamos as mais profundas condolências à família e amigos do agente Sicknick e choramos a perda de um amigo e colega", termina o comunicado.



Segundo fonte relatou ao The Times, o agente foi agredido com um extintor na cabeça na violenta invasão numa altura em que as causas da morte estão a ser investigadas.