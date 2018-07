Portugal disponibiliza ajuda no combate aos incêndios na Suécia

Violentos fogos obrigaram país a pedir ajuda internacional.

Por Lusa | 14:29

O governo português irá disponibilizar meios humanos e terrestres para apoiar a Suécia no combate aos graves incêndios florestais que assolam o país no momento.



Portugal tem dois aviões anfíbios e um módulo de combate a incêndios com capacidade de análise de comportamento de fogo e reconhecimento e avaliação, prontos para enviar para a Suécia.



No total serão enviados 31 elementos e quatro veículos para o país do norte da Europa.



O Mecanismo Europeu de Proteção Civil da Suécia foi acionado, no passado dia 16 de julho, dada a quantidade e gravidade dos incêndios que arrasam o país.



As regiões de Jämtland, Gävleborg e Dalarna são as áreas mais afetadas, tendo sido registados milhares de hectares de zonas já queimadas no país.