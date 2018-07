Incêndios já chegam ao Circulo Polar Ártico

Suécia pede ajuda a parceiros da União Europeia.

Da Noruega já foram enviados seis meios aéreos e de Itália dois Canadair CL-415.



Gronelândia, Alasca, Sibéria e Canadá são algumas das zonas atípicas que estão a ser atingidas pelos incêndios.

Numa altura em que os portugueses desesperam por temperaturas de verão, na Suécia pretende-se que as temperaturas desçam para que os incêndios sejam controlados.O país pediu ajuda a parceiros da União Europeia para conseguir controlar os fogos que já chegam ao círculo polar ártico, onde as temperaturas, mesmo no verão, são baixas.O pedido feito pelas autoridades suecas inclui meios humanos e materiais para que se consiga retirar as populações que estão presas em quatro comunidades.De acordo com o The Guardian, centenas de pessoas tiveram de fugir de suas casas e outras - por não ter sido dada a ordem de que seria seguro - têm de permanecer nas suas habitações com as janelas fechadas para não inalarem o fumo.As vias ferroviárias foram interrompidas e a situação é complicada. Imagens transmitidas pelo satélite da Copernicus - responsável pela atualização de fogos da Europa - mostram mais de 60 incêndios ativos na Suécia, Noruega, Finlândia e Rússia.