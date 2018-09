Portugal na agenda da reunião de 'rentrée' do Eurogrupo em Viena

Por Lusa | 11:55

As conclusões da oitava missão de acompanhamento pós-programa a Portugal é um dos pontos em agenda na reunião de "rentrée" dos ministros das Finanças da zona euro, que decorrerá na sexta-feira em Viena sob a presidência de Mário Centeno.

Na primeira reunião do Eurogrupo dos últimos oito anos sem qualquer país sob "resgate" -- a Grécia saiu do seu terceiro programa de assistência financeira em agosto passado -, a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu (BCE) vão dar conta ao fórum de ministros das Finanças dos resultados da sua oitava missão pós-programa a Portugal, que decorreu entre 05 e 12 de junho passado.

No relatório com as conclusões da missão, publicado na terça-feira, o executivo comunitário reitera que a situação económico-financeira de Portugal continua "largamente favorável" no curto prazo, mas reforça a importância de o país prosseguir a consolidação fiscal e as reformas estruturais num contexto de crescente incerteza externa.