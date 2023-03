Presidente da República condena "ato criminoso" no Centro Ismaelita de Lisboa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já reagiu ao "ato criminoso" no Centro Ismaelita de Lisboa que vitimou duas mulheres e feriu um homem.Marcelo apresentou os pêsames ao representante Imamat Ismaili em Lisboa, Nazim Ahmad, tal como ao Príncipe Aga Kahn e às famílias das vítimas.O Presidente da República garante estar a acompanhar a situação, em contacto com o Governo, e sublinha que "as primeiras indicações apontam para um ato isolado".Recorde-se que um homem armado com uma faca entrou no Centro Ismaelita de Lisboa e matou duas mulheres portuguesas. Um professor do Centro também foi esfaqueado no pescoço e está em estado grave. O agressor foi neutralizado a tiro pela polícia e encontra-se no hospital.Em atualização