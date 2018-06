Primeiros migrantes que chegam a Espanha com mais patologias que o esperado

Vice-diretor da Emergências da Generalitat assegurou que não foi registado nenhum incidente grave.

Os migrantes a bordo do Dattilo, o primeiro navio da frota Aquarius, que atracou esta manhã de domingo no porto de Valência, apresenta uma maior percentagem de patologias do que as esperadas pelos profissionais de saúde, embora sejam leves.

Isto foi explicado no porto espanhol pelo vice-diretor da Emergências da Generalitat, Jorge Suárez, que assegurou que não foi registado nenhum incidente grave, mas que tinha sido detetado um maior número de patologias do que o esperado, o que está a abrandar um pouco todo o processo.

Tratam-se de tipologias menores, causadas pela superlotação de muitos dias, escoriações, queimaduras, resultantes do contato com o combustível dos barcos com a água do mar, e mal-estar em geral, precisou Jorge Suárez.