Projeto para criar detergente com óleo alimentar usado apoiado com 700 mil euros

Empresa formada por um grupo de químicos da Universidade de Coimbra obteve o dinheiro através de Fundos Europeus.

Por Lusa | 10:33

Uma empresa formada por um grupo de químicos da Universidade de Coimbra (UC) acaba de obter 700 mil euros de fundos europeus para desenvolver detergentes ecológicos a partir de óleos alimentares usados, foi anunciado esta segunda-feira.



A empresa EcoXperience, uma 'startup' formada em 2016 por um grupo de químicos da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), acaba de obter 700 mil euros de financiamento, no âmbito do quadro comunitário de apoio Portugal 2020, para desenvolver detergentes ecológicos a partir de óleos alimentares usados, afirma uma nota daquela Faculdade enviada esta segunda-feira à agência Lusa.



A verba vai ser aplicada no desenvolvimento da One-N-Done, uma cápsula 100% 'verde', que "converte os óleos alimentares usados, um resíduo altamente poluente -- um litro de óleo contamina até um milhão de litros de água --, em diferentes detergentes (lava-chão, limpa-vidros, sabonetes, lava-loiça, entre outros), de forma praticamente automática e a baixo custo", sublinha a FCTUC na mesma nota.



O projeto, que envolve uma dezena de investigadores do Departamento de Química da FCTUC, a Tecnocanto e o grupo Sonae, prevê que a cápsula esteja no mercado dentro de dois anos, pois a EcoXperience já criou "uma tecnologia para transformar os óleos usados em agentes de limpeza, através de uma proteína que funciona como biocatalisador".



Esta tecnologia, em processo de patenteamento, recorre a uma proteína existente no corpo humano, produzida pelo pâncreas para processar as gorduras ingeridas, adianta a FCTUC.



Na prática, "a fórmula desenvolvida pela EcoXperience, em parceria com a Universidade de Coimbra, mimetiza o que acontece no corpo humano, ou seja, transforma os triglicerídeos presentes nos óleos usados em novos componentes", explicam César Henriques e Filipe Antunes, dois dos fundadores desta 'startup' da FCTUC.



Sustentada na filosofia da economia circular -- economia que tem como premissa a transformação de resíduos em produtos inovadores --, a EcoXperience pretende disponibilizar, tanto para o setor industrial como para uso doméstico, "uma cápsula idêntica à que colocamos na máquina de lavar roupa ou loiça, 'recheada' com todos os agentes necessários para a transformação do óleo usado e os ingredientes essenciais para os vários produtos de limpeza (perfume, corantes, etc.)", salientam, citados pela FCTUC, César Henriques e Filipe Antunes.



"Assim, valorizamos um resíduo e fornecemos detergentes altamente ecológicos, sem produtos químicos agressivos para o ambiente, como acontece, na generalidade, com os atuais detergentes", acrescentam os dois investigadores.



"O objetivo é democratizar a forma como as pessoas têm acesso aos detergentes, permitindo obter produtos de origem vegetal eficazes e amigos do ambiente, economizando tempo e dinheiro", destacam César Henriques e Filipe Antunes, estimando que "a One-N-Done permita ao utilizador final uma poupança média anual de 45% em detergentes".



A pensar no mercado internacional, a startup está a efetuar um levantamento de todos os tipos de óleos que são usados a nível mundial "com o objetivo de encontrar uma solução para cada zona geográfica do globo ou mesmo desenvolver uma fórmula universal", adiantam ainda os responsáveis.