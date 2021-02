PSP de Lisboa detém oito suspeitos de tráfico de droga

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve duas mulheres e seis homens, entre os 20 e os 48 anos, em Lisboa, por serem suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

"O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal e da 1.ª Divisão Policial, procedeu à detenção de duas mulheres e seis homens, com idades compreendidas entre os 20 e os 48 anos de idade, por serem suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes", anuncia a polícia numa nota de imprensa.

Segundo o comunicado, os polícias apuraram que este grupo se dedicava, "de forma organizada e estruturada, à venda de estupefacientes numa zona histórica da cidade de Lisboa, fazendo-o de forma bastante ativa e lucrativa ao longo dos últimos seis meses".

Na sequência de várias denúncias e informações criminais recolhidas, a PSP soube que este grupo "desenvolvia esta atividade criminosa, sendo esta sua única fonte de rendimento, transacionando todo o tipo de drogas duras" e está sediado "numa turística, histórica, familiar e comercial zona do centro de Lisboa".

Após isto, a PSP desenvolveu um "esforço investigatório, com recolha de elementos de prova suficientes e bastante à consolidação do papel de cada um dos suspeitos, e sua ascendência no grupo" e, com isto, conseguiu mandados de busca com "vista a recolha complementar de prova material do crime investigado".

Assim, na terça-feira, a PSP "desencadeou uma operação policial que contou com polícias de várias valências policiais, designadamente da investigação criminal, de ordem pública e ainda equipas com cães da Unidade Especial de Polícia, tendo em vista a neutralização desta rede criminosa".

Desta ação, conta a nota de imprensa, resultou a "detenção em flagrante delito de oito suspeitos, todos eles envolvidos intimamente na distribuição, acondicionamento e guarda do estupefaciente, recolha do dinheiro e vigilância dos locais de venda, para além de uma quantidade assinalável de estupefaciente e outros objetos relacionados com a atividade".

Entre o material, especifica a PSP, estavam "130 doses de heroína, 15 doses de cocaína, 100 doses de haxixe, 7.000 euros em numerário, uma soqueira, uma arma branca e documentos e objetos utilizados na preparação e controlo de vendas".

A PSP informa que os detidos, todos com ampla pegada criminal no âmbito do tráfico de droga, foram presentes perante autoridade judiciária competente para efeitos de primeiro interrogatório judicial e aplicação de respetivas medidas de coação.

"Foi aplicada a medida de prisão preventiva a dois dos detidos, e aos restantes a medida de coação de apresentações diárias", refere a nota de imprensa.