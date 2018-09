Rainhas da beleza ‘lutam’ até ao fim

As votações para escolher a mais sensual decorrem até dia 25 e as vencedoras só serão conhecidas na gala.

Por Patrícia Correia Branco | 08:36

As votações do Sexy 20 continuam ao rubro e as três finalistas disputam o título da mais sensual do ano, neste passatempo do CM. Diana Chaves, Joana Duarte e Ana Moura estão na disputa pelo primeiro lugar da competição de beleza e as votações só encerram no dia 25, pelas 18h00. Nessa noite, o teatro Capitólio, em Lisboa, abre as portas para receber a gala Sexy 20, na qual irão marcar presença várias figuras públicas da televisão, do teatro e da música. Durante o evento, serão anunciadas as grandes vencedoras da noite.