Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ricciardi felicita Varandas e apela à união

Candidato ficou em terceiro lugar nas eleições do Sporting.

Por Lusa | 03:41

O candidato José Maria Ricciardi felicitou Frederico Varandas pela eleição para a presidência do Sporting, a quem desejou "os maiores sucessos", realçando ser tempo de todos contribuírem para um futuro grandioso.



"A candidatura de José Maria Ricciardi felicita o novo presidente do Sporting e deseja-lhe os maiores sucessos para o nosso clube, bem como a toda a equipa que o acompanha. A partir de hoje é o nosso presidente", lê-se em comunicado de Ricciardi enviado à agência Lusa.



Ricciardi foi o terceiro candidato mais votado no ato eleitoral de sábado, com 14,55% de votos, atrás de Frederico Varandas (42,32%) e João Benedito (36,84%).



"Queremos também agradecer aos sócios do nosso clube que hoje [sábado] participaram numa votação histórica, tranquila, com elevação e que transmitiram um exemplo de maturidade democrática para a sociedade portuguesa. Agradecemos ainda a todos os que nos acompanharam nesta jornada. É agora tempo de todos contribuirmos para um futuro que queremos grandioso", rematou o banqueiro.



Este foi o ato eleitoral do clube com maior afluência de sempre, com 22.510 sócios votantes, 19.159 de forma presencial e 3.351 por correspondência, de um total de 51.009 com direito a voto.



Concorriam à presidência dos 'leões' Frederico Varandas, João Benedito, José Maria Ricciardi, Rui Jorge Rego, José Dias Ferreira e Fernando Tavares Pereira.