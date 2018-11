"Era preciso pôr óculos de sol para olhar para este vestido", dizem críticos de moda.

Por Hugo Alves | 01:30

Rita Pereira foi uma das estrelas que marcaram presença na entrega dos prémios MTV , que decorreram em Bilbao, no último domingo.Grávida de sete meses, a atriz escolheu um vestido metalizado do criador Gonçalo Peixoto, mas a verdade é que o look não convenceu a crítica de moda, com vários sites a destacarem a atriz como uma das mais mal vestidas, a par com Janet Jackson e outras estrelas.