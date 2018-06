Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rita Pereira fatura fora das novelas

Atriz faz presenças com emigrantes.

19:01

Rita Pereira é uma máquina de fazer dinheiro e, mesmo ausente das novelas, desde que terminou as gravações de ‘A Herdeira’, da TVI, continua a faturar.



A atriz, de 36 anos, foi recentemente convidada para marcar presença em duas festas, na Suíça e Luxemburgo, com emigrantes portugueses, e paga a peso de ouro para estar umas horas em discotecas.



Segundo a ‘Vidas’ apurou, por cada um dos eventos, a estrela recebeu cerca de 6500 euros, mais do que o cachet de qualquer ator português.



Recentemente, também Lourenço Ortigão foi convidado para uma festa com comunidades emigrantes, só com mulheres, e recebeu cinco mil euros para estar presente.



As festas são um complemento no salário dos atores, que ganham milhares de euros para promover determinados espaços de animação noturnos em Portugal e fora.