Novos documentos revelam descrição do português sobre a noite com a americana.

Por Patrícia Correia Branco | 01:30

Cristiano Ronaldo volta a estar no centro de todas as atenções devido ao caso Mayorga. Esta sexta-feira, o jornal alemão ‘Der Spiegel’ voltou a revelar novos dados sobre o processo e mostra documentos que provam como os advogados do craque tentaram ‘minimizar’ os danos da alegada violação.