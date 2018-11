Documentos revelam contradições de Ronaldo sobre alegada violação

Informações reveladas pela revista Der Spiegel acrescentam novos pormenores sobre o caso Mayorga.

21:15

Foram revelados novos dados sobre o caso da alegada violação do jogador à norte-americana, em Los Angeles, em 2009. Esta sexta-feira, o Der Spiegel revelou esses mesmos documentos sobre o caso e lembra que, nos EUA, este caso continua a ser investigado, mesmo que o burburinho mediático tenha diminuído nas últimas semanas.

De acordo com a revista alemã, que foi o primeiro a veicular a investigação ao jogador da Juventus, surgiram e-mails que comprovam a existência de um questionário que os advogados de Cristiano Ronaldo, 33 anos, utilizaram para averiguar os acontecimentos da noite em que a americana diz ter sido violada.



Com base nos documentos provenientes do Football Leaks, Ronaldo alterou a sua versão dos acontecimentos num questionário elaborado pelos seus advogados.



Num primeiro interrogatório foi perguntado a Ronaldo se Mayorga tinha levantado a voz, reclamado ou gritado. O jogador respondeu que Kathryn tinha dito "não e pára várias vezes".



No segundo interrogatório, o português, à mesma pergunta, apenas respondeu: "Não". Contrariando a versão inicial.



Nesse questionário vem ainda explícito que Mayorga, atualmente com 35 anos, terá pedido várias vezes, a meio das relações sexuais, que o jogador parasse.

A revista alemã afirma que as conversas sobre o referido questionário começaram no dia 3 de agosto de 2009 e que o questionário, de 41 páginas, foi elaborado pelaLavely & Singers, empresa de advogados de Los Angeles.Kathryn Mayorga acusa Cristiano Ronaldo de a ter violado no Verão de 2009. O jogador nega as acusações, apesar de ter pagado diversas centenas de milhares de dólares à mulher para resolver o caso fora de tribunal e para que a professora não viesse a público com a sua história.A ex-modelo veio a público com a sua história no Der Spiegel, este Verão.