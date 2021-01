Roubou escavadora e destruiu mais de 50 Mercedes depois de ter sido despedido

Ser alvo de despedimento não é das experiências mais salutares para uma pessoa, principalmente quando se torna efetivo no último dia do ano que agora findou. Um espanhol de 38 anos não gostou de receber a má notícia a 31 de dezembro de 2020 e decidiu acabar o ano a vingar-se.



Ao volante de uma retroescavadora, que tinha roubado do estaleiro da empresa de construção de onde tinha sido despedido no último dia do ano, irrompeu nas instalações da fábrica espanhola da Mercedes em Vitoria-Gasteiz, no País Basco, de onde tinha sido despedido há três anos, e lançou o caos.





Apontou às dezenas de carrinhas estacionadas no parque e, ato contínuo, começou a abalroá-las sem dó nem piedade. Só um tiro, disparado para o ar por um dos elementos de segurança do complexo, conseguiu pôr fim à destruição, antes de as autoridades policiais serem chamadas.

Mais de 50 carrinhas Mercedes terão sido destruídas e as primeiras estimativas apontam para mais de 2 milhões de euros de prejuízos.



