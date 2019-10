Rui Rio: "Falharam manifestamente as profecias sobre a hecatombe do PSD"

Após duas horas no 18.º andar do Hotel Marriott, Rui Rio desceu e afirmou que, contra tudo e todos, o PSD saiu vitorioso. "Falharam manifestamente as profecias sobre a hecatombe do PSD. Mostrámos que independentemente das dificuldade o PSD é capaz de apresentar a única alternativa para governar Portugal."Deixou ainda recados a personalidades internas do partido: "Cumprimos a nossa obrigação apesar da permanente instabilidade dentro do partido, através da intervenção de comentadores com agenda política contra o PSD. Uma instabilidade de uma dimensão nunca antes vista dentro do PSD e motivada por ambições pessoais. Em ataques diretos aos meios de comunicação social, o líder do PSD afirmou que o anúncio de uma morte anunciada e a partilha de sondagens que ditavam uma derrota mais expressiva foram "uma tentativa de denegrir a imagem do PSD".Com perto da totalidade das freguesias apuradas, o PSD segue com 28% dos votos e 74 deputados eleitos.