Modelos intensificam treinos no ginásio e mudam alimentação.

Por Rute Lourenço | 01:30

A menos de uma semana do desfile da Victoria’s Secret, que este ano acontece a 8 de novembro em Nova Iorque, os ‘anjos’ intensificam os treinos no ginásio para estar em forma para o show de lingerie.Nesta altura, as modelos já deixaram de comer hidratos de carbono e alimentam-se à base de proteína, legumes ou dietas líquidas para estarem no seu melhor no grande dia.