Sarcófago Egípcio esconde segredo há 150 anos

Cientistas descobriram restos mortais dentro do túmulo que pensam estar vazio.

Um grupo de cientistas australiano fez uma surpreendente descoberta no interior de um sarcófago que considerava de pouco interesse por acreditar estar vazio. Mais de 150 anos depois da sua descoberta, por mera curiosidade, o túmulo foi aberto e possui os restos mortais de uma múmia.

O sarcófago foi transportado do Egito para Austrália, em 1890, mas os responsáveis nunca se dedicaram à sua análise por considerarem que era apenas um túmulo que tinha sido criado, mas nunca chegara a ser utilizado.

Jamie Fraser, responsável pelo projeto , não escondeu a surpresa ao abrir o sarcófago e afirma que esta é uma descoberta importante para o meio científico.

Apesar dos restos mortais estarem bastante danificados, possivelmente por ação criminosa, os arqueólogos irão tentar identificar a identidade da múmia através de 10% do corpo que está conservado.

Fraser acredita que as ossadas pertençam a uma mulher, que morreu no ano de 600 A.C..



Enquanto esperam por exames complementares, as ossadas da figura feminina, que já foi apelidada de Mer-Neith-it-es, estão conservadas na Universidade de Sidney.