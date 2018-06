Atriz de 33 anos mostra-se de fato de banho e sem "photoshop". As reações não se fizeram esperar.

Sofia Ribeiro anda numa fase muito ativa nas redes sociais. A atriz de 33 anos, lançou o livro biográfico 'Confia', em que revela pormenores da sua vida mais íntima, como o facto de se ter apaixonado pelo médico que a ia operar no IPO, e de ter garantido que viveu com o ex-namorado Rúben da Cruz uma "relação tóxica e oportunista", está mais "solta" do que nunca no Instagram.