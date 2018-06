Estrela conta que se apaixonou pelo profissional que lhe disse que tinha cancro.

Por Rute Lourenço | 01:30

Sofia Ribeiro escreveu um livro, 'Confia', em que recorda o drama do cancro da mama, mas também os momentos felizes que, no meio do pesadelo, diz ter vivido no IPO. Entre o caos que estava a sua vida, a atriz revela que acabou por se apaixonar pelo médico que lhe disse que tinha cancro na mama.