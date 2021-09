Sorteio da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal: confira todos os jogos

Já é conhecido o sorteio da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, onde já entram os clubes da Liga Bwin. O grande destaque será o duelo entre o Belenenses (atualmente no Campeonato de Portugal) e o Sporting, no Restelo. Já o Benfica vai à Trofa, enfrentando um adversário da Liga Sabseg. Quanto ao FC Porto, joga no terreno do Sintrense (Campeonato de Portugal). Os jogos decorrem no fim de semana de 17 de outubro.



Consulte os jogos da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal:



Oliveira do Hospital-V. Guimarães



Felgueiras-Estoril



Rio Ave-Boavista



"Os Belenenses"-Sporting



Varzim-Maritimo



Oriental Dragon-Moreirense



Condeixa-Gil Vicente



Sintrense-FC Porto



Águias do Moradal-Paços de Ferreira



Oliveirense-Portimonense



V. Setúbal-Vizela



Académica-Famalicão



Berço-Belenenses SAD



Camacha-Tondela



Leça-Arouca



U. Leiria-Santa Clara



Moitense-Sp.Braga



Trofense-Benfica



BC Branco-Penafiel



Feirense-Nacional



Leixões-Vilaverdense



Sp. Espinho-Caldas



Vilafranquense-Real SC



Cinfães-Farense



Valadares-Casa Pia



Alverca-Anadia



Mafra-União 1919



Castro Daire-Olhanense



Serpa-Sp. Covilhã



Paredes-Ac. Viseu



Torreense-Fafe



Louletano-Estrela da Amadora



O sorteio da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, na qual já vão marcar presença as equipas da Liga Bwin, realiza-se a partir das 17h30, na Cidade do Futebol, sede da Federação Portuguesa de Futebol.



Aos 46 clubes que transitam da ronda anterior – 15 da Liga Sabseg, 12 na Liga 3, 16 do Campeonato de Portugal e três dos distritais – juntam-se agora os 18 do principal escalão, totalizando 64 emblemas. De registar que, dos campeonatos profissionais, o Chaves é a única equipa já eliminada da Taça de Portugal, uma vez que foi derrotado em Felgueiras por 2-0.