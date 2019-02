Sugestões para celebrar em grande o Dia dos Namorados

Conheça experiências que surpreendem neste roteiro a dois.

Por Paulo Fonte | 18:07

Para muitos a data mais romântica do ano, o Dia dos Namorados, a 14 de fevereiro, merece uma celebração especial.Para que brilhe junto de quem mais deseja, aqui encontra um conjunto de propostas que vão tornar o dia inesquecível.Há sugestões para uma noite perfeita passada num hotel, uma refeição memorável, sabores e outras opções destinadas a fascinar.Situado em Monfortinho, na Beira Baixa, o Fonte Santa Hotel apresenta uma proposta diferente para a data. De 14 a 17 deste mês, a unidade turística desenvolveu programas com 1, 2 e 3 noites sob a insígnia ‘It takes two to Tango’.Com preços a partir de 169 euros por casal, os pacotes incluem pequeno-almoço, welcome drink, um jantar romântico e uma aula de tango. Por aquelas ‘bandas’ há paragens emblemáticas obrigatórias, como Monsanto e Penha Garcia, duas aldeias com raízes históricas de grande encanto.Reservas podem ser feitas através de hotelfontesanta@hotelfontesanta.pt ou através do telefone 277 430 300.O Jardim Zoológico desafia os casais, ao longo do dia 14, a visitarem a "morada mais selvagem" de Lisboa. A atmosfera romântica estará presente e os animais também vão receber presentes.O Zoo convida os visitantes a descobrirem os diversos "enriquecimentos ambientais" alusivos à ocasião, espalhados pelas instalações. Esta é uma oportunidade para usufruir de um desconto para duas pessoas, com oferta de uma fotografia. O Zoológico funciona das 10h00 às 18h00.Mais informações em www.zoo.pt. A Indie Campers festeja o 6.º aniversário e promete fazê-lo com estilo. A empresa portuguesa líder no aluguer de autocaravanas desafia os casais a experienciarem uma aventura a dois, propondo umas miniférias românticas em seis locais de paragem obrigatória ao longo da EN2, que atravessa o país de Chaves a Faro.Custa 49 euros por noite, mais informação em www.indiecampers.com O NAU Morgado Golf & Country Club convida os casais a desfrutarem de um ambiente acolhedor envolvido pela natureza. Desde 73 euros por pessoa, a unidade preparou um programa que inclui uma estadia de uma noite em quarto standard em regime de meia pensão, oferta de welcome drink ao jantar, tratamento VIP romântico no quarto e uma surpresa para o casal. Há possibilidade de upgrade para tipologia superior.Esta proposta passa por namorar num local idílico com vista para o mar e rodeado pela beleza do Parque Natural da Serra da Arrábida. O Sesimbra Hotel & Spa disponibiliza um plano para as datas entre os dias 13 e 17, a partir de 194 euros por casal. Inclui estadia de uma ou duas noites em quarto com vista para o mar e oferta de garrafa de espumante no quarto. Por 50 euros por casal pode-se desfrutar de uma massagem a dois ‘Sintonia dos Sentidos’.A Herdade da Barrosinha, em Alcácer do Sal, propõe uma escapada a dois usufruindo da pacatez natural da região. O programa está disponível entre os dias 14 a 17 e inclui estadia, jantar e pequeno-almoço e alguns ‘miminhos’. Programa para o Dia dos Namorados prevê alojamento e receção com oferta de vinho da Barrosinha, acompanhado por uma tábua de charcutaria e queijos da região. Jantar é servido na típica Taberna. Pacote por 119 euros até dia 10. Depois dessa data, a 129 euros.O éclair do Dia dos Namorados é a aposta da Leitaria da Quinta do Paço para esta data. Apresenta uma base crocante de choux, recheada com crocante de frutos silvestres e chantilly, uma camada de bolo de frutos silvestres e uma cobertura buttercream rosa. Custa 3,20 euros e está disponível em todas as lojas até dia 17 deste mês. Por se tratar de uma edição limitada, a Leitaria aconselha sempre a reserva para a loja da preferência. Há espaços em Lisboa, Porto, Matosinhos, Almada e Oeiras.A Festa do Chocolate de Matosinhos decorre até dia 17 e, promete a organização, "bocas ainda mais doces no Dia de São Valentim". Os jardins da Biblioteca Florbela Espanca recebem os mais famosos produtos do cacau - bombons, bombocas, tabletes, brigadeiros, chocolate quente ou frio e muitas outras iguarias. A festa inclui espaços de degustação, workshops para os mais novos e, também, showcooking. Está ainda disponível uma zona lounge. Festa entre as 12h00 (11h00 ao fim de semana) e as 23h00. A entrada é gratuita.O restaurante do Paço dos Cunhas de Santar preparou uma ementa especial para este dia, aliando os sabores regionais aos pratos idealizados pelo chef Henrique Ferreira. A proposta passa por carabineiro, robalo, lavagante e lombinho de vitela. À sobremesa há chocolate. Preço do jantar a 40 euros.A Adega José de Sousa, em Reguengos de Monsaraz, criou um programa especial para o Dia dos Namorados. Disponível até dia 28 (exceto domingos e segundas-feiras), os casais usufruem de uma visita guiada à adega, seguida de uma prova harmonizada com chocolates e a oferta de uma garrafa de vinho. Preço por casal, 35 euros. Informação pelo número 918 269 569.A Ribafreixo Wines, na Vidigueira, preparou um menu especial. Pelas 19h30, os casais podem fazer uma viagem sensorial pelo vinho e pela gastronomia alentejana. A 40 euros. Reservas pelo número 963 559 964.As Caves da Cockburn’s, em Gaia, apostam num programa com uma prova que conjuga vinhos do Porto e bombons - ‘3 Portos, 3 Chocolates’. De 14 a 17 deste mês, a 20 euros por pessoa.Sob o mote ‘You, Me & Wine’, a Quinta de Lemos apresenta uma sugestão que inclui três vinhos com aromas do Dão. Uma edição especial para oferecer que custa 45 euros.O Convento do Seixo Boutique Hotel & Spa, a primeira unidade de cinco estrelas do distrito de Castelo Branco, propõe um programa especial. Noite em quarto superior custa 150 euros.José Cid é a proposta deste ano, para a noite de dia 14, do festival ‘Montepio às Vezes com Amor’. O músico sobe ao palco do Teatro das Figuras, em Faro, a partir das 22h00.O Clube Ferroviário, na Rua de Santa Apolónia, 59, em Lisboa, recebe no Dia dos Namorados a cantora Joana Espadinha. Apresenta temas do disco ‘O material tem sempre razão’.Herman José atua dia 14 no Casino de Espinho acompanhado pela sua banda. A música, a comédia e a representação estão garantidas. Jantar e espetáculo custam 50 euros.