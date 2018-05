Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sury Cunha garante que não é "viciada em exercício"

Com o aproximar do verão, a modelo dedica-se mais ao exercício, juntamente com o filho, Simão.

Por Luís Duarte Sousa e Edgar Nascimento | 09:24

Com o aproximar do verão, Sury Cunha passa a ter mais atenção à forma física: "Treino mais a parte das pernas, glúteos e a barriga. Não tenho por hábito treinar muito os braços, porque esteticamente não considero que fique bonito numa mulher os membros superiores muito trabalhados."



Para obter os resultados que pretende, Sury diz que treinos de hora e meia, três vezes por semana, é suficiente. "Confesso que gosto muito mais de fazer exercício ao ar livre do que num ginásio. Gosto de correr, saltar à corda, andar de bicicleta, nadar e utilizar as máquinas ao ar livre".



Revela que, infelizmente, nem sempre tem tempo para exercitar-se. Contudo, como o filho Simão gosta muito, junta-se a ele. "Não sou viciada em exercício. Vou quando tenho tempo, faço quando posso e porque gosto."



Além do exercício para manter a boa forma, Sury pratica kickboxing, o desporto favorito, e tem uma alimentação saudável e equilibrada: "Como à base de carnes brancas e saladas. Bebo muita água, não gosto de fritos e evito beber sumos com gás.



Aliviar o stress e espairecer dos problemas

Para a modelo e empresária, o exercício físico ao ar livre é uma excelente forma de manter o corpo mas, mais do que cuidar do físico, "é ótimo para aliviar o stress e para espairecer dos problemas, tanto do trabalho como da vida profissional", revela, frisando que as atividades na rua são prioritárias em comparação com o ginásio.