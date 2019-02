Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tangerina é sabor natural para o inverno na Grom

Gelataria aposta num sorbet feito com fruta proveniente da Sicília, Itália.

Por Paulo Fonte | 18:27

Desengane-se quem julga que os gelados são apenas para serem consumidos nos meses quentes.



Neste inverno, a gelataria Grom, localizada na rua Garrett, em Lisboa, sugere um sorbet de tangerina feito com fruta italiana proveniente de Ciaculli, na Sicília.



Trata-se de um gelado, defende a marca, que "aproveita por completo o sumo doce e é caracterizado por um sabor rico e natural".



A gelataria italiana propõe também uma criação de pera italiana cultivada na sua quinta Mura Mura, na região de Piemonte.



Daí resulta um sorbet caracterizado por um equilíbrio perfeito entre açúcares e ácidos que faz esquecer as temperaturas mais frias.



Outras opções para este mês incluem o sabor de tiramisu, um dos mais famosos doces italianos em gelados; coco com pepitas de chocolate, que combina com o sorbet de chocolate negro; ou o gelado de baunilha e cookies de pistáchio.



O preço dos gelados varia entre os 3,5 euros, o copo pequeno ou o cone, e os 5,5 euros, o copo ou cone grandes.