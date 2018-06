Taxa de sacos leves pode alargar-se a sacos de plástico mais espessos

Objetivo é levar as pessoas a reutilizar os sacos mais vezes.

Por Lusa | 14:45

A taxa dos sacos de plástico leves poderá ser alargada aos mais espessos para incentivar a maior reutilização, uma proposta do grupo de trabalho sobre este material, disse esta quinta-feira o secretário de Estado do Ambiente.

"O que temos de fazer eventualmente é prosseguir o sucesso dos sacos leves nos sacos de maior gramagem levando a que as pessoas, tendo um custo, os reutilizem mais vezes", referiu Carlos Martins.

A medida para os sacos leves "foi um sucesso, mas do ponto de vista dos plásticos e do ambiente, não podemos dizer que houve um sucesso tão conseguido porque houve uma transferência e as pessoas passaram dos sacos leves para os de maior gramagem", explicou Carlos Martins.