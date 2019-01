Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Técnico muda lâmpada da Ponte 25 Abril e 'reclama' pagamento à moda da Câmara de Loures

Pedro Fonseca faz vídeo no topo da estrutura da ponte e faz piada sobre contratos da câmara comunista.

Pedro Fonseca, um técnico especializado em trabalhos em altura, publicou esta segunda-feira no Facebook um divertido vídeo que o mostra a trocar uma lâmpada num dos topos da Ponte 25 de Abril, muitos metros acima da cota do tabuleiro.



O técnico não resiste em fazer uma piada sobre o caso da câmara de Loures, em que a autarquia comunista entregou vários contratos de manutenção ao genro de Jerónimo de Sousa por um valor total de 150 mil euros. Segundo a TVI, num dos meses, a empresa que recebia 11 mil euros por mês limitou-se a mudar oito lâmpadas e dois casquilhos.



"Se eu tivesse ligação ao Partido Comunista, por trocara aqui esta lâmpada ganhava mais do que o Cristiano Ronaldo, diz Pedro Fonseca.







