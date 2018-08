Termina esta sexta-feira interdição à pesca de sardinha em três zonas do país

Proibição em causa entrou em vigor a 6 de agosto.

O período de interdição à pesca, manutenção a bordo, descarga ou venda da sardinha capturada entre os zero e os 20 metros de profundidade nas zonas da Torreira-Furadouro, sul da Figueira da Foz e Altar-Piedade termina esta sexta-feira.

A proibição em causa entrou em vigor a 6 de agosto para, segundo a informação publicada pela Secretaria de Estado das Pescas em Diário da República no início do mês, "potenciar a recuperação da biomassa, sobretudo no caso dos pequenos pelágicos, num contexto de uma pesca responsável e dos princípios da sustentabilidade".

Ao mesmo tempo, e tendo em conta "a informação existente sobre áreas históricas de distribuição dos juvenis de sardinha nas zonas até aos 20 metros de profundidade", a medida visava "garantir a proteção dessa fração do recurso".