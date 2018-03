Têxtil de Barcelos arrenda fábrica da antiga Ricon

Empresa promete continuar a contratar ex-funcionárias do grupo que faliu no início de fevereiro.

Por Lusa | 17:05

A Sonix arrendou as instalações da antiga Ricon, em Vila Nova de Famalicão, garantindo continuar a contratar as ex-funcionárias do grupo que faliu no início de fevereiro, revelou esta segunda-feira aquela empresa com sede em Barcelos.



Em comunicado enviado esta segunda-feira à agência Lusa, o grupo Sonix, construído por uma antiga costureira, Conceição Dias, adianta que o contrato de arrendamento celebrado hoje entre o grupo barcelense e o administrador de insolvência da antiga Ricon, Pedro Pidwell, "inclui o imóvel de Ribeirão e parte dos seus ativos", sendo válido "por um período de seis meses com opção de renovação".



A Lusa tentou contactar o administrador da insolvência da Ricon no sentido de saber o valor do arrendamento das instalações, mas até ao momento não foi possível.



No comunicado, a Sonix explica ainda que mantém o "interesse em adquirir o edifício, logo que o mesmo esteja disponível para venda", assim como a intenção de continuar a contratar as ex-funcionárias da Ricon, salientando que, "nesta altura, são mais de 160 os ex-colaboradores recrutados das várias empresas" do grupo Ricon, que era constituído por oito empresas no total.



"Após duas semanas intensas, assinei hoje o contrato, asseguramos o arrendamento do imóvel e ativos por seis meses. Assim, teremos mais tranquilidade para avaliar a aquisição das instalações, demos apenas mais um passo. Estou confiante nas pessoas e no projeto", assume Conceição Dias no texto.



A Sonix explica que irá "finalizar algumas alterações na linha" e que vai "proceder à instalação de novos equipamentos" com o objetivo de "trazer alguns dos clientes que eram fiéis à qualidade do artigo" produzido pela antiga Ricon, salientando que a "equipa merece um voto de confiança deles [clientes] também".



O Grupo Sonix foi fundado há 34 anos por Conceição Dias, empregando atualmente cerca de 600 colaboradores nas suas três unidades industriais em Portugal e na Tunísia.



O volume de negócios ronda os 60 milhões de euros e exporta 100% do produto acabado para vários países de todos os continentes.