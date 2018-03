Tony vai fazer pausa na carreira

Músico fez anúncio este domingo durante uma entrevista.

21:36

Tony Carreira revelou este domingo que vai fazer uma pausa na carreira musical entre seis meses e um ano. A revelação foi feita numa entrevista à TVI."Farei uma pausa. Vou precisar de tempo para compor, para viajar um bocadinho. Nada mais do que isso", revelou o cantor."Vou tirar umas feriazinhas. Tenho muitos projetos na cabeça", disse ainda.O cantor deixou ainda uma mensagem no Facebook. "Com vocês o sonho não tem fim e o sonhador que há em mim vai até onde o vosso amor me levar", escreveu.