Um ferido grave e três ligeiros em acidente de trabalho em Arcos de Valdevez

Um acidente de trabalho no Santuário da Nossa Senhora da Peneda, na Gavieira, em Arcos de Valdevez, provocou na tarde desta quinta-feira um ferido grave e três ligeiros na sequência da queda de uma altura de entre seis e sete metros.Os homens encontravam-se a montar um andaime num dos pórticos do santuário quando a estrutura caiu em cima deles.O alerta foi dado pelas 17h20 e o ferido grave foi transportado para o Hospital de Braga. Os três trabalhadores que sofreram ferimentos ligeiros foram conduzidos ao hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

Ao local compareceram 12 operacionais dos Bombeiros de Arcos de Valdevez, com duas ambulâncias, os Bombeiros de Melgaço, com outras duas ambulâncias, a VMER de Braga e as SIV de Arcos de Valdevez e de Melgaço.

Datado do século XVIII, o santuário da Senhora da Peneda, situado na freguesia de Gavieira, no concelho de Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo, é constituído pela igreja que foi terminada em 1875, por um grande terreiro dos evangelistas e uma escadaria com cerca de 300 metros, sendo que nas suas laterais existem 20 capelas que retratam cenas da vida de Cristo, e ainda os quartéis.

Em abril de 2020 A Diocese de Viana do Castelo elevou o templo da Senhora da Peneda a Santuário por decreto do bispo Anacleto Oliveira, quando se celebram oito séculos de devoção à santa.

A Diocese justificou o reconhecimento como santuário por se tratar de "um dos monumentos marianos mais notáveis" do distrito de Viana do Castelo e, "pela sua antiguidade, dos mais venerados em todo o Alto Minho, estendendo-se o seu prestígio e influência à vizinha região autónoma da Galiza, em Espanha".

No mesmo ano, a Câmara de Arcos de Valdevez iniciou o processo de classificação nacional do Santuário junto do Ministério da Cultura, nomeadamente Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) e Direção Geral do Património Cultural (DGPC).