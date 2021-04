Despiste fere casal em Arcos de Valdevez. Carro caiu para ribanceira de 10 metros

Um casal, com cerca de 70 anos, ficou ferido no despiste do carro em que seguiam que caiu para uma ribanceira com cerca de 10 metros, esta manhã, na Estrada Municipal 1325, em Arcos de Valdevez.





O alerta para o acidente, junto ao cruzamento para Grade, foi dado pelas 11h38. Um dos ocupantes ficou encarcerado. As duas vítimas foram socorridas no local pelos Bombeiros de Arcos de Valdevez, com apoio da corporação de Ponte da Barca. O casal foi depois transportado para o Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.





A GNR esteve no local.