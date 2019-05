Um morto e oito feridos após tiroteiro em escola no Colorado - novo balanço

Por Lusa | 03:27

Pelo menos uma pessoa morreu e oito ficaram feridas na sequência de um tiroteio, na terça-feira, numa escola nos arredores de Denver, no estado norte-americano do Colorado, informaram as autoridades em novo balanço.

"É com enorme tristeza que confirmamos que um aluno da escola STEM foi morto hoje [terça-feira]", informou a polícia local, na rede social twitter.

Os dois suspeitos, estudantes naquela escola em Highlands Ranch, já foram detidos pelas autoridades, indicou em conferência de imprensa o xerife do condado de Douglas, Tony Spurlock.