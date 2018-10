Trabalhadores vão receber o salário semanalmente na Venezuela

"Será feito o pagamento da primeira semana dos trabalhadores públicos", declarou Nicolas Maduro, presidente venezuelano.

O Presidente da Venezuela anunciou, na quinta-feira, que os trabalhadores do setor público e os independentes inscritos no "cartão da pátria", promovido pelo partido do Governo, vão passar a receber o salário semanalmente.

"A partir de sexta-feira, será feito o pagamento da primeira semana dos trabalhadores públicos", declarou Nicolas Maduro.

"Vamos continuar, pelo menos até o mês de novembro, a pagar semanalmente todos os salários", frisou. Até aqui, o salário dos venezuelanos era pago quinzenalmente.