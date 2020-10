Veterinários defendem nomeação do provedor do animal de companhia no parlamento

O bastonário da Ordem dos Veterinários defendeu esta terça-feira que a figura do provedor do animal de companhia deve ser nomeada pelo parlamento, ressalvando que deverá propor medidas para reduzir o abandono dos animais de companhia.

"Essa figura devia ser designada no parlamento dada a responsabilidade que esse cargo tem. Na minha opinião, devia ser nomeada com o acordo de todos os partidos políticos", realçou Jorge Cid, em declarações à agência Lusa, enquanto comentava a proposta do Orçamento do Estado para 2021.

De acordo com o documento, entregue na segunda-feira no parlamento e disponibilizado na página deste órgão, no decurso do próximo ano o Governo "cria e aprova o regime jurídico do provedor do animal de companhia".