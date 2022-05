"Vou lutar até ao fim": João Almeida acaba 16.ª etapa da Volta a Itália em 8.º lugar

João Almeida (UAE Emirates) terminou esta terça-feira a 16ª etapa da Volta a Itália em oitavo lugar, a 1,38 minutos do vencedor, o checo Jan Hirt (Intermarché-Wanty). O ciclista português segurou a terceira posição na classificação geral, mas perdeu tempo para os dois da frente - Richard Carapaz (INEOS) e Jai Hindley (Bora) - e para Mikel Landa (Bahrain), que segue na 4ª posição.









“Foi um dia muito difícil. Fiquei surpreendido comigo mesmo, foi sempre a todo o gás, o dia todo, sem pausas. Nas últimas duas Voltas a Itália, não fiz etapas assim, com montanhas supergrandes e muito duras. Estou muito feliz com a minha performance e o resultado. Vou lutar até ao fim”, disse Almeida, que deixou fugir o grupo dos favoritos na última subida.

Questionado sobre a possibilidade de vencer o Giro, o ciclista luso, de 23 anos, líder do prémio da juventude, afirmou: “Claro que vai ser superdifícil, os adversários estão muito fortes.”





Richard Carapaz, quarto na etapa (Salò - Aprica, 202 km), tem o segundo da geral, Jay Hindley, a apenas 3 segundos. Almeida está a 44 s. A 17ª etapa decorre esta quarta-feira: Ponte de Legno-Lavarone, 168 km, em mais um percurso montanhoso.

Bis da equipa francesa



A vitória do ciclista checo Jan Hirt na etapa de terça-feira foi a segunda na prova para a equipa francesa Intermarché-Wanty. O primeiro triunfo aconteceu na 10ª etapa, pelo eritreu Biniam Girmay, que já desistiu (apanhou com a rolha da garrafa de espumante no olho esquerdo, quando celebrava no pódio).





Carapaz satisfeito



“Estou satisfeito com a vantagem. Foi importante o João Almeida ter perdido tempo, mas a corrida continua muito renhida”, disse o ciclista equatoriano Richard Carapaz (INEOS), no final da tirada.