Onde se pesca, quem compra, onde se consome mais. Gráficos explicam tudo sobre o bacalhau

Bacalhau da Noruega é o preferido dos portugueses

A proveniência deste peixe é principalmente da Noruega, Islândia, Canadá e da Gronelândia. 'Bacalhau' é o nome comum de 60 espécies de peixes, em particular o 'Gadus morhua', que é pescado no mar Atlântico e que é reconhecido como o 'verdeiro' ou 'original'.

O 'Gadus' vive nos mares frios do Norte e alimenta-se de outros peixes menores, como é o caso do arenque. Se for macho pode atingir os dois metros de comprimento e 1,5 metros no caso de ser femea. Atualmente é considerado vulnerável na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN.